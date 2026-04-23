台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統の専用機がインド洋の島国３か国から上空飛行許可を取り消され、アフリカ訪問を急きょ中止した問題で、日本政府は国際法上の「飛行の自由」への影響を注視している。台湾側が指摘する中国の圧力が事実であれば、国際航空網を政治的威圧に利用する前例となり、自由な飛行の妨げになるためだ。木原官房長官は２３日の記者会見で、「航空安全という国際社会の共通利益を確保することは重要だ。