福岡市の保育園が入る建物で行われていた工事で、作業員と園児合わせて7人が病院に搬送されました。一酸化炭素が発生したとみられています。消防などによりますと、きょう午前9時50分ごろ、福岡市中央区にある舞鶴保育園から、「解体作業中に発電機をたいていた」「気分不良者がいる」と119番通報がありました。保育園は改装工事中で、作業員3人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別条はありません。保育園には当時115人の園