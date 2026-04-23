◇MLB ダイヤモンドバックス11-7ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が、大谷翔平選手と並び、日本人選手最長となる5試合連続ホームランを記録しました。5-10と5点ビハインドの7回、相手3番手ライアン・トンプソン投手の初球をとらえ、打った瞬間確信の一発。今季10号となる打球速度177キロ、飛距離137mの特大ホームランを放ちました。これでアストロズのヨルダン・アルバレス選