LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は4月15日、同社の電動ワークチェア 「LiberNovo Omni（リベルノヴォ オムニ）」の試座・体験ができる店舗として、インテリア・家具ショップ「LIVING HOUSE.」の全国4店舗が加わったと発表した。LIVING HOUSE. アーバンドックららぽーと豊洲店でのLiberNovo展示イメージLiberNovoは、中国のDJIやロボット家電ブランドNarwalなどで製品開発に携わってきたエンジニアチームが2023年に設