肉好きの皆さん、注目〜っ! あの牛角が4月23日、史上最大級のグランドメニューリニューアルを果たすっ! 何がヤバいって、トッピングとタレが全16種に拡充され、あの伝説の「醤(ジャン)ダレ」が復活。さらに"一番安いカルビ"までもが劇的な進化を遂げているというのだ。それはもはや焼肉を食べるというより、自分史上最高の味をクリエイトする壮大なエンターテイメントである。ということで今回は、さっそく新メニューの魅力を体感