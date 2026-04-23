敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。打者としては4打数無安打で連続試合出塁は53でストップしたが、投手としては快投を披露。リードしたウィル・スミス捕手への感謝の声が日本人ファンから相次いだ。大谷は初回2死一、二塁のピンチを招いたが、シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留めた。これでリズムに乗り、2〜4回は3イ