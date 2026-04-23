2匹の猫たちのマイペースな様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1400回以上再生され、「甘えん坊さんで可愛い」「お膝に乗れてよかったね」といったコメントが寄せられました。 【動画：膝の上に乗りたがる２匹のネコ→飼い主さんに撫でられると…愛おしすぎる『甘えん坊な光景』】 にゃんプロで対決！ YouTubeチャンネル『紳士と猫のおつたま』では、三毛猫のおたまちゃんとハチワレのおつうちゃんの愛