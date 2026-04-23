今回紹介するのは、Threadsに投稿された茶トラ猫ちゃんが遊んでいたときの様子。テーブルの上で遊んでいた猫ちゃんでしたが、まさかの事故が発生してしまった模様。その内容とは…。 投稿はThreadsにて、8000回以上表示され、たくさんのユーザーの目に留まりました。 【動画：猫がおもちゃを追いかけて遊んでいたら…予想外の『ハプニング』】 遊んでたらまさかの事故発生 今回、Threadsに投稿したのは