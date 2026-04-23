女優アン・ハサウェイ（43）が、「プリティ・プリンセス」シリーズ第3弾を自身の「次の」映画プロジェクトにしたいと考えていることを明かした。5月1日に公開を控える「プラダを着た悪魔2」が、「プリティ・プリンセス」3作目の始動計画を一時的に押しのけていたという。 【写真】「プラダを着た悪魔2」来日イベントではメリル・ストリープと一緒にノリノリだったアン・ハサウェイ 米「エンターテイメント