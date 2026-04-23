皐月賞で１３着に終わったカヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）がＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京・芝１６００メートル）へ向かうことが４月２３日、分かった。シルクホースクラブがホームページで発表した。西村淳也騎手＝栗東・フリー＝と初コンビを組む予定。昨年末に朝日杯ＦＳを制し、２歳マイル王者に輝いた距離に戻り反撃を期す。