昨年１２月に第２子を出産した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海（あみ）が、３４歳誕生日を報告した。１６日に誕生日を迎えた蜂谷は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「先日３４歳の誕生日でしたチビバーグと師匠と一緒に中華ランチおめかししたので師匠がいっぱい写真撮ってくれたよ笑」と記し、ブラウンのノースリーブのセットアップを着て、ノンアルコール飲料で乾杯するるショ