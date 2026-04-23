ロッテ・井上広大外野手（２４）、池田来翔内野手（２６）、東妻勇輔投手（３０）が２３日、１軍に合流した。同日にＺＯＺＯマリンで予定されていたオリックス戦は雨天中止が決定。昨年１２月の現役ドラフトで阪神から加入した井上は、池田、東妻とともに隣接する室内練習場で行われた全体練習に参加して汗を流した。３選手は近日中に出場選手登録される見込み。ファーム・リーグ２４試合で打率３割８厘、３本塁打、１６打点