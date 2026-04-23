記事ポイントライクイットが2026年夏に向けて、自宅で楽しむ「インドア氷活」を提案丸氷、アイスバー、クラッシュアイスの3シリーズで身体・心・家計を整える使い方を紹介奈良県の自社工場で製造から梱包、出荷まで行う日本製の製氷シリーズを展開ライクイットが、2026年の本格的な夏に向けて「インドア氷活」を提案しています。自宅で作る氷を活用し、酷暑対策、家計管理、気分転換までを支える進化系製氷シリーズを展開。丸氷や