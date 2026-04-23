陸上の木南記念（５月１０日・大阪市）のエントリー選手が２３日発表され、女子８００メートルでは同種目の日本記録保持者の久保凛（積水化学）が名を連ねた。３月で大阪・東大阪大敬愛高を卒業した久保は、地元で社会人デビュー戦に挑む。今秋の愛知・名古屋アジア大会代表の最重要選考会を兼ねる１万メートルでは、女子１５００メートルや５０００メートルの日本記録を持つ田中希実（豊田自動織機）や、不破聖衣来（三井住友