テレビアニメ『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』Season2（第2期）が2027年に放送されることが決定した。あわせてSeason1振り返りPV、ティザービジュアルが公開された。【動画】公開された『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』PVPV内では放送時期のほかティザービジュアル、メインスタッフも公開。ティザービジュアルには手前にはルーグが銃を構え、背後には、黒いシルエットの様に老暗殺者が同じくポーズをし