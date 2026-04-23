タレントのタモリが出演するNHKの人気番組『ブラタモリ』（毎週土曜後7：30〜）は25日放送回で、タモリが愛知県犬山市の国宝・犬山城を訪れる。【番組カット】おなじみの地形調査…地層を見るタモリ町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。ついに国宝五城の制覇へ。愛知県犬山市にある、国宝・犬山城の秘密に迫る。信長、秀吉、家康が愛した城、それが犬山