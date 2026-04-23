飯塚オートのSG「第45回オールスター」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。ファンの支持に後押しされて出場するSGオールスターだけに、どの選手もより気合が入っている。まして地元ならモチベーションは最高潮だ。そんな大舞台で、近況絶好調モードの篠原睦（48＝飯塚）が初日オープニング1Rに20線8枠で登場する。前々節、前節の飯塚ミッドナイトで連続V。この2節は9戦8勝の快進撃。今節も目が離せない存在だ。「近