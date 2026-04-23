◇MLB ダイヤモンドバックス11-7ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が5試合連続のホームランで日本人最速10号を記録しました。今季NPBヤクルトからメジャーリーグに挑戦した村上選手は、1年目の24試合目で2桁ホームランに到達。日本でも大砲として活躍し2022年には56本塁打、打率.318、134打点と当時22歳で史上最年少で三冠王と栄冠を手にします。日本とメジャー、場所も対戦相