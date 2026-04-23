お笑いコンビ「千原兄弟」が、21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）にゲスト出演し、パーソナリティーの「爆笑問題」にまつわるエピソードを明かした。爆問とは、「笑っていいとも！」など数々の番組で共演。交流の中で、忘れられない出来事があったという。「いいとも！特大号」で、当時まだ小学生だった鈴木福も出演。ある日、ジュニアがフィンランドへ行くという話を聞きつけた福から、