埼玉県本庄市内の路上で寝込んでいた50代の男性を保護し、人命救助に貢献したとして本庄警察署は警備員の男性に感謝状を贈呈しました。警備員の芳賀累さん（27）は今月1日午前5時前、業務中に本庄市内の路上に50代の男性が寝込んでいるところを発見し声をかけて、男性の安全を確保するとともに110番通報などを行いました。これを受け、本庄警察署は芳賀さんに人命救助に貢献したとして、感謝状を贈呈しました。去年、埼玉県内では