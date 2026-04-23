演歌歌手大月みやこが80歳の誕生日を迎えた23日、大阪・新歌舞伎座でバースデーコンサート「〜このひと時今もあなたと〜感謝をこめて」を開催し、約1500人のファンと特別な記念日を祝った。純白ドレスに白ジャケット姿で登場すると唱歌「ふるさと」と「大阪で生まれた女」のひと節をピアノ伴奏で歌唱して幕を開けた。新歌舞伎座のある上本町は、大月の実家に近い八尾駅から近鉄線で約10分の近距離。学生時代に歌謡教室に通ったな