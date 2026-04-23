フランク・リベリー氏がバイエルン・ミュンヘンのサテライトチームのコーチに就任するようだ。ドイツ紙『Bild』が伝えている。リベリー氏は、2007年6月にマルセイユから4年契約でバイエルンに加入。2009-10シーズン以降は左サイドにリベリー氏、右サイドにアリエン・ロッベンがそれぞれ入ってバイエルンの攻撃を牽引するようになり、この『ロベリー』の愛称で親しまれたコンビの活躍は2012-13シーズンでのUEFAチャンピオンズリーグ