現在18位と降格圏に沈むトッテナム。再浮上の一手に新スタッフの入閣があるようだ。英『Sky Sports』のレポーターを務めるフロリアン・プレテンベルグ記者が公式Xにて「セバスチャン・ケールがトッテナムの新ディレクターの最有力候補となった」と投稿。現役時代はドルトムントで香川真司らと共闘し、ブンデスリーガ連覇に貢献。ドイツ代表としても2度のワールドカップに出場した。引退後には古巣のドルトムントでチームマネージャ