現在ラ・リーガ3位につけるビジャレアルは、今季躍進を果たしたチームのひとつだ。もはや優勝は望めないが、来季のチャンピオンズリーグへの出場権を得られる可能性は非常に高い。ウインガーのニコラ・ペペは5ゴール6アシストとチームの躍進に貢献する選手のひとりだが、彼はかつてアーセナルで失敗の烙印を押されたひとりだ。7200万ポンドという当時の史上最高額で加入したペペだったが、指揮官がウナイ・エメリからミケル・アル