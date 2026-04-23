メシも重要な兵站のひとつアメリカ海軍は4月18日、公式Xアカウントにおいて、空母「エイブラハム・リンカーン」と強襲揚陸艦「トリポリ」での乗員の食事風景を投稿しました。食事風景の投稿はSNSにおける定番ネタであり、軍隊も例外ではありません。アメリカ軍だけでなく、世界各国の軍隊が食事風景を投稿しており、日本の自衛隊の公式アカウントでもよく見かけます。【売るほどあるぞ！】食料不足疑惑を受け、アメリカ海軍が投