全国の小学６年生と中学３年生を対象にした「全国学力テスト」が山形県内でも行われ、およそ１万５８００人の児童・生徒がテストに臨みました。 【写真を見る】全国学力テストが県内でも始まる昨年は算数や数学が全国平均を下回る小学6年生・中学3年生が対象（山形） 昨年は全国平均を下回った算数や数学がどのような結果になるか注目されます。 「全国学力テスト」は、文部科学省が全国の子どもたちの学力状況を把握するた