サムスン電子ジャパンは、デジタルウォレット「Samsung Wallet」で、対応サービスを拡大したと発表した。 コード決済では、新たにau PAYと楽天ペイが利用できるようになった。ポイントカードでは、楽天ポイントカードが対応サービスに追加された。また、Kyashが対応したほか、ジェーシービー（JCB）と提携する金融機関が発行するカードも5月以降に利用できるよう