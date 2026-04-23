まもなく始まるゴールデンウィーク。鹿児島空港では駐車場の混雑緩和のため25日から特別料金が初めて適用されます。24時間停めた場合の料金は200円上がり1200円となります。年末年始や夏休みなどを中心に混雑することが課題となっている鹿児島空港の駐車場。今年度から料金が改定され、利用客の多い繁忙期に特別料金が設定されることになりました。ゴールデンウィークも特別料金の対象となり、25日