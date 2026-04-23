特集は気になるランチ。鹿児島中央駅エリアは、博多ラーメンの人気店が相次いで進出するなど競争が激しくなっていますが、実は、マルヤガーデンズ周辺でも、今年に入り個性派のラーメン店が次々にオープンしているんです。新たなラーメン激戦区になるのでしょうか？濃厚な豚骨のつけ麺に、クリーミーな担々麺をご紹介します。詳しくは動画をご覧ください。