新千歳空港の保安検査場に、４月２４日からスマートレーンが導入されます。これまで利用客を悩ませてきた混雑の緩和が期待されますが、どのような仕組みなのでしょうか。（吉岡記者）「ＧＷの繁忙期を見据えて新たに導入されるのが、保安検査場のスマートレーンです」まるで宇宙船のようなシャープなデザイン。２４日から新千歳空港に導入される「スマートレーン」。その最大の特徴は&#