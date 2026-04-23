確定した裁判をやり直す再審制度の見直しの議論が活発に行われています。焦点となっているのが再審の開始決定に対する検察官の不服申し立てです。半世紀近く無実を訴えながらも再審制度の壁に阻まれ続けている原口アヤ子さん(98)。23日、5回目の再審請求を行っている弁護団が会見を開き、検察官の不服申し立てを全面的に禁止するよう訴えました。(大崎事件弁護団・鴨志田祐美共同代表)「大崎事件にとって再審開始決定について検