経験豊富なベテラン捕手の力で投手陣を再生できるか（C）産経新聞社4月23日に発表されたNPBの公示で阪神からはプロ4年目投手の茨木秀俊、開幕1軍に入った中川勇斗、育成から支配下に上がったばかりの嶋村麟士朗と2人の若手捕手が抹消となった。【動画】メジャーの強打者をねじ伏せた！ 阪神・門別の快投ハイライトかわって昇格すると見られているのが、今季がプロ13年目、経験豊富なベテラン捕手の梅野隆太郎だ。開幕1軍を逃