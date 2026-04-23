NECは、アメリカのAI企業「アンソロピック」と日本企業として初めて戦略的協業を始めると発表しました。NECは、アメリカのAI企業「アンソロピック」とビジネス向けのAI活用を進めるための協業を始めると発表しました。協業は日本企業としては初めてです。協業ではアンソロピックのAIエージェント「クロード」を活用し、第一弾として金融や製造、自治体向けのサービスを開発します。日本の法律や高いセキュリティ基準に対応したサー