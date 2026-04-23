日経平均株価がきょう、歴史上初めて節目の6万円を超えました。ところが、全体を見ると8割近くの銘柄が値下がりしているんです。6万円突破の要因はどこにあるのでしょうか？“その瞬間”はあっけなく訪れました。記者「午前9時6分です。日経平均株価、史上初めて6万円を突破しました」取引開始直後、6万円の歴史的な大台を突破した日経平均株価。ただ、株価ボードを見てみると、値上がりを示す赤色よりも、値下がりを示す緑色の表