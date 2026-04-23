安定的な皇位継承や皇族数の確保をめぐる全体会議が再開したことについて、宮内庁の黒田武一郎長官がきょう、定例記者会見で考えを表明しました。記者から「宮内庁としてどのように対応するか」と問われると、「協議内容にコメントする立場にございません」としたうえで、「動きを注視しているという状況」と話しました。会議は15日におよそ1年ぶりに再開し、▼（1）性皇族が結婚後も皇室に残る、▼（2）旧宮家の男系男子を養子と