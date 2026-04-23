俳優の指出瑞貴さんが4月22日、自身のインスタグラムを更新。ポルシェのオープンカーに乗った写真を複数枚投稿し、話題を呼んでいます。 【写真を見る】【 指出瑞貴 】 「ポルシェ 911」オープンカーで笑顔ショット「一丁前に自分の車かのようですが…」茶目っ気たっぷりに報告投稿された写真には、深い青色の「ポルシェ 911カレラ カブリオレ」が登場。海沿いの遊歩道や白い柵を背景に、オープン状態でたたずむ姿が収