山形県の吉村美栄子知事（右）から「福」知事の辞令を交付された船越英一郎さん＝23日午後、山形県庁刑事ドラマなどで活躍し、「2時間ドラマの帝王」の異名を持つ俳優の船越英一郎さん（65）が23日、山形県の「福」知事に就任した。県政を補佐する副知事とは異なり、山形の魅力をPRして誘客や交流人口の拡大につなげるのが仕事。吉村美栄子知事から辞令を交付された船越さんは「山形愛は相当なもの。この熱量で発信したい」と意