ＮＨＫは２３日、東京都渋谷区で女性にわいせつ行為などを行った報道局スポーツ情報番組部の５０代のチーフ・ディレクターを、諭旨免職の懲戒処分にしたと発表した。処分は３０日付。チーフ・ディレクターは３月、警視庁に不同意性交容疑で逮捕され、東京地検が不起訴とした。ＮＨＫによると、チーフ・ディレクターはこのほか、勤務時間中に業務と無関係の相手と会ったり、家族と外食したりするなど、私的な行為が多数発覚。そ