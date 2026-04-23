２２日に誕生日を迎えた中日・柳裕也投手が２３日、ナゴヤ球場での投手練習に参加した。２４日のヤクルト戦（バンテリンドーム）に先発予定で、３２歳初登板となる。誕生日には、家族と焼き肉を楽しんだ。「目の前で、奥さんが（お店に）『サプライズでケーキとか用意できますか？』って電話してくれて（笑）」とバレバレのサプライズ？にも笑顔。「ケーキも出てきて、お祝いしてくれました」と家族からの祝福に、頬を緩めた。