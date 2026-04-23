news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「拾った保険証で“受診100回超”住職の男…発覚恐れ転々と」についてお伝えします。◇詐欺の疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の住職、広利輝和容疑者。自らのYouTubeチャンネルでは、バイオリンを弾いたり、オルゴールを回したりしていました。警視庁によりますと、ことし2月、大阪市の病院や薬局などで他人の健康保険証を提示して不正に診療を受けたり、薬を受け取ったりし