【モデルプレス＝2026/04/23】THE RAMPAGEの藤原樹が4月22日、自身のInstagramを更新。 ライブのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳LDHイケメン「もはや芸術」筋肉ショット◆藤原樹、ライブ衣装からチラリ胸筋＆腹筋4月21日及び22日に東京ドームで開催された「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」に参加していた藤原。「EXILE THE REASON 東京ドーム2Days ありがとうございました」とつ