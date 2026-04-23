【茨城県】笠間市立つつじ公園「笠間つつじまつり」 さまざまな品種ツツジが山を彩り、最盛期には色鮮やかに、小高い山一面が真っ赤に染まる絶景を見ることができます。夜には和傘と竹筒のイルミネーションがあるので、和風装飾した園内と山頂から見下ろす「笠間市内の夜景」を楽しむのもおすすめです。猿まわし※写真はイメージ つつじまつりの期間中は、お囃子や太鼓、茶道、猿まわしなど、さまざまな伝統芸能も見られるほか、20