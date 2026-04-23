【モデルプレス＝2026/04/23】女優の木村文乃が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った手料理を公開した。【写真】38歳ママ女優「食べ終わってしまう…」旬の食材ふんだんに使った炒め物◆木村文乃、手料理公開木村は「今日のごはん ぶたと筍と小松菜のオイスターソース炒め」と献立を記し、フライパンの中の小松菜の緑が鮮やかな手料理を公開。「筍食べ終わってしまう… まだギリギリ売ってるから買い足そ