映画館では振るわなかったが、お茶の間では違った。韓国の劇場では残念な興行成績に終わった映画『HUMINT/ヒューミント』『PROJECT Y』が、Netflixでの公開後、そろってヒットした。2月の旧正月連休に韓国で劇場公開された『HUMINT/ヒューミント』は、秘密も真実も冷たい氷海に埋もれるロシア・ウラジオストクを背景に、異なる目的を持つ人物たちが衝突する物語だ。【写真】6週間上映後にNetflix配信が約束されていた韓国映画書き