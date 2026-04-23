匿名の元マネージャーが出演する動画が、議論を呼んでいる。韓国芸能界には、芸能人の代わりにマネージャーが罪をかぶる慣行があったと主張したからだ。【写真】ひき逃げ・マネ身代わりの韓国歌手と盲目ファン自らを「1000万俳優」「国民的俳優」の担当だった元マネージャーと名乗るA氏は、YouTubeチャンネル「職業のすべて All about jobs」に公開された動画に出演した。動画の中でA氏は、芸能人の身代わりになる慣行があったとし