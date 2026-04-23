忙しい毎日でも、きちんとスキンケアしたい--そんな女性の願いに応える「サボリーノ」から、ブランド最高峰ライン“メガショット”シリーズが登場♡朝は1分、夜は3分という手軽さで、キメやハリにアプローチできる新感覚シートマスクです。時短と本格ケアを両立したアイテムで、毎日のスキンケアがもっと心地よく、もっと楽しく変わります。 朝1分で叶う透明感ケア 「メガショット 朝用キ