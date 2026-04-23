２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９２円０７銭（１・０３％）安の４万７５００円９９銭だった。３日連続で下落した。３３３銘柄のうち、８割近くにあたる２６０銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４４５円６３銭（０・７５％）安の５万９１４０円２３銭だった。日経平均への影響度の大きい一部のＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄に買いが集