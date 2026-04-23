グローバルボーイズグループ・ＪＯ１が２３日、京セラドーム大阪で、単独公演を開催。全米デビューが決定し、５都市を巡る北米ツアーを行うことを発表した。グループ名に込められた「世界の頂点を目指していく」という野望への挑戦が大きく動き出した。全米デビューに伴い、ＵＳオリジナルＥＰリリースすることも決定。ツアーは、１０月２日のトロント公演から、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスとまわっ