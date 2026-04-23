会社の同僚と仕事終わりに飲みに行った際、もし、酔った先輩社員が女性社員に「彼氏と同棲しているのか。毎日セックスし放題だな」などとセクハラ発言をし始めたら――セクハラ発言の当事者ではないが、発言を止めなかったとして、大手損害保険会社に勤務する男性が、会社から懲戒処分を受けた。男性は処分の無効などを求めて会社を提訴。裁判所は処分の取り消しを命じた。判決の決め手は、会社が作成した事案の「報告書」の正確性