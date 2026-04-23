気軽な飲食店では、隣の席の人とふと会話を交わしたり、意図せず近くの会話が耳に入ってくることがあります。そんな偶然の出会いから生まれたエピソードを描いた漫画家・おたみさんの作品がSNS上で注目されています。【漫画】『電話に絶対出ない彼氏』（全編を読む）1作目『電話に絶対出ない彼氏』は、作者が立ち飲み屋で出会った女性の話です。女性には彼氏がいますが、電話をかけても絶対に出ず、15分ほど経った後に外からかけ直